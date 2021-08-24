CHP’liler aşure dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütü, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımı yaptı.

Parti binası önü Gazi Caddesi üzerinde vatandaşlara aşure ikram eden CHP’li yöneticiler, Muharrem ayında tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Aşure dağıtımına İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları üyeleri ve bazı partililer katıldı.

İl Başkanı Tahtasız, “Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile birlikte 680 yılındaki Aşure gününde şehit edilmesi sonrası Muharrem ayı matem ayı olarak görülmüş, bu matem atmosferinde tutulan oruç ise Anadolu'da Yas-ı Matem Orucu olarak adlandırılmıştır” dedi.

Tahtasız, Kerbela şehitlerini bir kez daha saygıyla andıklarını belirterek, tutulan oruçların kabul olmasını diledi. (Haber Merkezi)