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CHP’li vekiller bugün Çorum’da

Cumhuriyet Partisi’nden 3 milletvekili, bugün Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte ilimize gelerek bir dizi ziyaret ve incelemede bulunacak.

CHP’li vekiller bugün Çorum’da

Cumhuriyet Partisi’nden 3 milletvekili, bugün Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte ilimize gelerek bir dizi ziyaret ve incelemede bulunacak.

17 Eylül 2019 Salı 00:31
CHP’li vekiller bugün Çorum’da

Söz konusu ziyaretle ilgili CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, Çorum’da siyasi iklim ve önümüzdeki dönemde halkın siyasi eğilimlerinin değiştirilmesi konusunda izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi amacıyla Ankara Milletvekili Murat Emir, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Çorum Milletvekili Tufan Köse’den oluşan çalışma heyeti 17 Eylül 2019 Salı günü çalışma ve değerlendirme yapacaktır” denildi. (Haber Merkezi)

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