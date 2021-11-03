CHP’li üyeler, Kılıçdaroğlu ile eğitim programında buluştu

İl Genel Meclisi üyelerine yönelik “yerel yönetim eğitimi”, Ankara’da gerçekleştirildi.



Eğitim programına Çorum’dan da CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel Meclis Üyeleri Suat Atalay, Özcan Çetin, Sadettin Akgül ve Engin Demir katıldı.

Toplantıda; Kasım döneminde görüşülen 2022 bütçesi öncesi istişare yapılarak yol haritası belirlendi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İl Genel Meclisi Üyelerinin görüş ve önerilerini alarak sorunlarını dinledi.

Parti okulu eğitim çalışmasında ayrıca parti okulu eğitmenleri Seyit Torun, Cavit Arı, Aytuğ Atıcı ve bazı genel merkez yöneticileri tarafından çeşitli konularda bilgiler verilirken, çalışma stratejisi ele alındı.

(Haber Merkezi)

