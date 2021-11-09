CHP’li Tuncay Yılmaz: “Adı okula değil, Fitne Bağları’na verilsin”

Hayrettin Karaman’ın sözlerinin kentte infial yarattığını kaydeden Yılmaz, “Geçtiğimiz dönemde bu Belediye Meclisi, aldığı kararla bu kişinin ismini Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan bir okula verdi. Bu Meclis verdi. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri siyasi bir isim olduğu için karşı çıktılar. O zaman Ali Beyaz, Akşemseddin ismini öneriyor. Ama AK Parti Meclis üyelerinin oy çokluğuyla bu isim veriliyor.

Şimdi sözlerime Hz. Peygamberin Veda Hutbesi’nden bir söz ile başlıyorum. Diyor ki Hz. Peygamber, ‘Ey insanlar biliniz ki Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Bütün insanlar Âdem’den gelmiş Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takvadadır.’

Peygamberin kızını verdiği insanları dışlıyorlar. Hırsıza, yolsuza, arsıza, dinsize, imansıza kız verilmez denilmiyor. 1980 acılarını yaşamış bu şehirde kardeş kardeş yaşarken toplumun kendinden olmayan kısmı ötekileştirmesini kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu olarak okuldan ismi indirilerek Çorum’da bağlar bölgesi var Fitne Bağları diye anılıyor. Oraya Hayrettin Karaman Fitne Bağları ismini verelim” dedi.

“BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANI KURACAĞIZ

DEDİNİZ ÇORUM OBASI KURDUNUZ”

Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 30 aylık faaliyetlerini değerlendirdiği toplantılardan bahseden Tuncay Yılmaz, “Göreve geldiniz yüzde 99 bitmiş stadyumu bakanlığa devretmeniz bir yılınızı aldı. Bahçelievler Kültür Merkezi bitmiş tefrişat ihalesini yapmanız iki yılınızı aldı. 32 mega proje ile geldiniz Çoruminia’yı yaptınız. Bilim ve teknoloji alanı kuracağız dediniz, Çorum Obası kurdunuz.

Mesela bunları anlatırken 30 aylık icraatlarınız içerisinde şuna da cevap verseydiniz; 30 ayda kaç tane yandaş kişi aldık? Beltaş ile ilgili meclis kürsüsünden sorular sorduk cevap alamadık. Web TV 19 kalemde ihaleye çıktı. Web TV’de kaç kişi çalışıyor maliyeti nedir? Belediye bütçesine katkısı nedir? Dokuzuncu ayın içerisinde AK Parti İl Yöneticisi Adife Anar’ı işe başlattınız. Belediye Meclis üyesinin yeğeni ve kadın kolları yönetiminde olan Figen Gülhan’ı işe aldınız. Biz daha önce bu ballı kadrolar hakkında yine partinizin üyeleri, gelinleri, damatları bu belediyede işe alınıyor dedik. Mutlak adalet Allah’ın adaletidir orada bu raporlar falan geçmeyecek” şeklinde konuştu.

“İŞE ALDIĞIMIZ KİŞİLER ÖZ VATANDAŞIMIZ”

Yılmaz’ın Hayrettin Karaman ile ilgili eleştirilerine yanıt vermeyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, “Koskoca belediyeden iki tane isim söyledi. Bununla yetindi. Ama bizim aldığımız hiçbir kişi ne HDP’lidir, ne PKK’lıdır. Ne de başka bir örgüte mensuptur. Bizim öz vatandaşımızdır” dedi. (Haber Merkezi)

