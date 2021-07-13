CHP’li meclis üyesi istifa ederek AK Parti’ye geçti

İstifa eden Muhammer Önder, şunları söyledi; “Aşdağul Beldemize hizmet edebilmenin doğru yolunun AK Parti olduğunu anladım. İlçeme ve beldeme hizmet edebilmek için bundan sonra Ak Partili Belediye Meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik içinde çalışacağım. Yaparsa AK Parti yapar düşüncesi ile Aşdağul Belde Belediyemizin çalışmaları tebrik ediyorum” dedi.

Civan’a parti rozetini parti binasında AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı taktı. Ahlatcı, makamında düzenlenen rozet töreninde, ‘Milletimize hizmetin adresi olmuş AK Partimize ve aramıza katılan üyemizi tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum. AK Parti, tevazu, samimiyet gayret ve inandığı yolda yürüyenlerin partisidir’ ifadelerini kullandı.