CHP’li kadınlardan “sürtük” sözü için suç duyurusu

Konuyla ilgili hazırlanan dilekçe, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildi.

Suç duyurusu öncesi Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına; Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları ile bazı partililer de katıldı.

“KÜFÜR DİLİNİ ASLA

KABUL ETMİYORUZ”

CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İstanbul Sözleşmesinden kesinlikle vazgeçmeyeceklerini belirterek, “İstanbul Sözleşmesi onurumuz, onurumuzu kimseye ezdirmeyiz” dedi.

Kamile Anar, “Bir günde bir imza ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi bir günde yazılmadı. Eşitlik mücadelesi, yaşam mücadelesi hakkını korumak için yazıldı” ifadesini kullandı.

Anar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlara hareket etmesini ve ayrıştırıcı bir dil kullanmasını da kabul etmediklerini bildirerek, “Türk milleti ve kadınlar olarak bu küfürlü dili kabul etmiyoruz, şiddetle reddediyoruz. AKP’li kadınlardan da aynı tepkiyi görmek istiyoruz. Bazı küfürler asla sineye çekilmez” diye konuştu.

Anar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Biz sizin bu ayrıştırıcı dilinize inat bizler halka hakaret eden, halka iftira atan, halka zulüm edenlere karşı direneceğiz.

Bunların çözümü olan parlamenter sistemi getireceğimizi haykırmaya devam edeceğiz.” (Tugay GÖKTÜRK)

