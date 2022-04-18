CHP’li kadınlar semt pazarının nabzını tuttu

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Başkan Yardımcıları Ümit Er ve Burhan Erdem, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ve Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte Osmancık ilçesini ziyaret etti. Tahtasız ve beraberindekiler esnaf ziyaretlerinde bulunurken, İl Kadın Kolları yöneticileri ise pazarı gezdi.

Esnaf ve Pazar ziyaretlerine ayrıca; ilçe yöneticileri Kazım Sekili, Mustafa Karın, Mehmet Sağan, Mehmet Keskin, Servet Köroğlu ile Kadın Kolları Başkanı Funda Akkuş da katıldı.

Esnafın ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan CHP heyeti, sorunları dinleyerek parti politikaları hakkında bilgi verdi.



(Aliye ÖNCEL)

