CHP’li kadınlar, seçim startını Kuşadası’ndan verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantıda 81 ilin kadın kolları başkanları hazır bulundu.

Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar’ın da katılarak bir sunum yaptığı toplantı iki gün sürdü.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın öncülüğünde, 23-24 Ekim’de “Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar” sloganı ile yapılan toplantıya; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP PM üyeleri, CHP milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve diğer ilçe belediye başkanları da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 81 İl Kadın Kolu Başkanının, görev yaptıkları kentlerle ilgili değerlendirmelerini dinleyerek, sorularını yanıtladı.

Aylin Nazlıaka’nın kadın kollarının faaliyetleri hakkındaki bilgilendirmesinin ardından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, ayrıca “Z kuşağından” partiye yeni üye olan gençlerin rozetlerini taktı.

Toplantının ikinci gününde Selin Sayek Böke, “Ekonomi ve Kadın” başlığı altında bir konuşma yaptı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Türk siyasetinde örgütün yeri ve seçim güvenliği” hakkında bir sunum yaparken, YaşamHak Koordinatörü Emine Demirel Aksoy, YaşamHak projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” konusunda uygulamalı bir eğitim verdi.

İkinci günün sonunda CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, hazırlanan sonuç bildirgesini açıkladı.

Toplantıda konuşan Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Kadınlar olarak en değerli hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele ediyoruz. Bu nedenle erken seçim değil, derhal seçim istiyoruz. Canımıza göz diken bu sistemi bizlerin alaşağı edebileceğini biliyoruz. Biz kadınlar, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde ülkenin kaderini değiştirmeye geliyoruz. Aşındırılmış haklarımızı geri almak için, kadın erkek eşitliğini sağlamak için, kadına yönelik şiddeti bitirmek için, kız çocuklarının okullaşma oranını yükseltmek için, çocuklarımızı tarikatların, cemaatlerin yurtlarına mecbur bırakmamak için geliyoruz. Kadınların hayatın her alanında güçlü olarak var olabilmesi için, eşit işe eşit ücret alması, iş güvencesinin ve güvenliğinin olması için geliyoruz. Demokratik, laik, eşit, adil, özgür bir Türkiye’yi biz kuracağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Bütün genç kardeşlerimin unutmamasını isterim, onların hayalleri bizim hedefimiz olacaktır. Biz onların hayallerini gerçekleşmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz bunu bilmelerini isterim.

Kadınlar hak istiyorsa, kadınlar örgütlü bir mücadele vermek istiyorsa, hakları altın tabak içinde sunulmamalı onların, mücadele edilerek alınmalı. Çünkü mücadele edilerek bir hak alındığında o hakkı artık kimse kadınların elinden alamaz. Dolayısıyla mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bilelim. O açıdan halk partisine, yani halkın partisine ne kadar çok kadın üye kazandırırsanız bizim onların düşlediği hayalleri gerçekleştirmek için o kadar güçlü oluruz. Ve biz bunu yapmak zorundayız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mülakat sınavı tümüyle kaldırılacak, KPSS’den kim alıyorsa aynen yerleşecek. KPSS tek olacak, tek sınav olacak. Kim kazanıyorsa ataması yapılacak. Bunu sadece merkezi yönetim için değil, yerel yönetim içinde aynı kuralı getireceğiz. Böylece fakir fukaranın çocuğu, torpili olmayan birisi hak ettiği halde, sınavı kazandığı halde sen bizden değilsin veya niye bizim partiye kaydını yapmadın diye elenmeyecek. Gidecek alın teriyle, hakkıyla onu kazanacak” ifadesini kullandı.

Toplantıda sunum yapan Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Çorum’un genel yapısı, kadınların yaptığı çalışmalar, projeler hakkında bilgi verdi. Anar, fabrikaların, işyerlerinin kapanması veya ekonomik zorluk içine girmesinden dolayı kentte büyük bir işsizlik sorunu yaşandığını anlatarak, sorunlar ve talepleri sıraladı.

