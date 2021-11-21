CHP’li gençlerden üye atağı

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, üye standı açan gençlere destek vererek, halkın umudu haline gelen ve iktidara yürüyen partinin arzulanan başarı oranını elde etmesinde gençlerin çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, gençliğe önem verdiklerini dile getirdi.

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ise yaptığı açıklamada; tüm gençleri Kuvayi Milliye ruhuna sahip çıkmaya çağırdı.

Onur Topkül, “İktidar, gençlerin özgürlüklerini kısıtlamış geleceğe dair umutlarını tüketmiş, kurtuluşu ülkeden kaçmakta arayan bir nesil yaratmıştır.

Ülkemiz bu vaziyetteyken, Cumhuriyetin çocuklarının üzerine düşen görev Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesine taşımanın yolunu bulmaktır.

Bunun yolu da Kuvvayi Milliye ruhuna sahip çıkmaktan gelir.

Cumhuriyetin II. Yüzyılına girerken gençler, kurtuluşu Cumhuriyet Halk Partisinde bulacağının sinyalini gerek anketlerde, gerekse sosyal medya platformlarında vermektedir.

Gençleri cumhuriyetin miraslarına layık olmaya ve kendilerine güvenmeye, başka bir geleceği hep birlikte kurabilmek için Cumhuriyet Halk Partisine üye olmaya davet ediyorum” dedi.

Kurulan üye standında CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke ile partili gençler görev alırken, çok sayıda yeni üyenin de kaydı yapıldı. (Haber Merkezi)

