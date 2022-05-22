CHP’li gençler, Ankara’da gençlik yürüyüşünde buluştu

CHP Çorum Gençlik Kollarının da yoğun katılım sağladığı “Büyük Gençlik Yürüyüşü” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde gerçekleşti.

Ankara Güven Parkta başlayan yürüyüş, Anıtkabir’de son buldu.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Atilla Ilıman’ın da katıldığı etkinlikte Çorum’u İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, bazı parti yöneticileri ve Gençlik Kolları üyeleri temsil etti.

CHP’li gençler, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezini ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

