CHP’li gençler 81 ilden seslendi: “Gençliğin iktidarı geliyor”

Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül’ün de katıldığı zoom üzerinden video konferans şeklinde gerçekleştirilen görüşmede, Gençlik Kolları Başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Salıcı’ya illerindeki gençlik kollarının çalışmaları hakkında bilgiler verirken, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren video konferansta Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti olarak gençlerin örgütlenmesine ağırlık verdiklerini, CHP iktidarına giden süreçte de gençlere büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade ederken, ‘Sizlerin varlığı partimize güç veriyor, geleceğe dönük umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Bu vesileyle hepinizi bir kez daha yürekten kutluyor, aydınlık Türkiye’yi kurma mücadelemizde hepinize başarılar diliyorum” dedi.

81 ilden ‘Gençliğin iktidarı geliyor’ şeklinde seslenen CHP’li genç başkanlar da, görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında yılmadan-yorulmadan, aynı şevk ve heyecanla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da, CHP’li genç başkanlara kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)

