CHP’li Deniz Demir Çorum’da kaza geçirdi

Kılıçdaroğlu’nun Çorum ziyaretine eşlik eden CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, esnaf ziyareti sırasından küçük bir kaza geçirdi. Ayağında kırık oluşan Deniz Demir, gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından ayağı alçıya alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Demir, “Bugün Çorum’da esnaf ziyareti esnasında küçük bir kaza geçirdim ve maalesef ayağımda küçük bir kırık oluştu. Ankara’ya döndüm bir süre dinleneceğim. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Uğur GÖRKEM)

