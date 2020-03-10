CHP’li bölge il başkanları Kastamonu’da toplandı

Toplantıya; Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük ve Sinop il başkanları katılırken, Bartın, Düzce, Tokat ve Zonguldak il başkanları mazeretlerinden ötürü katılım sağlayamadı.

Gün boyu süren toplantıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Erbilgin, “Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Sinop il başkanlarımız ile tanışma toplantımıza ev sahipliği yaptık. Bölgemizin kalkınması için yardımlaşma ve dayanışma olanaklarını konuştuk. Bartın, Düzce, Tokat ve Zonguldak il başkanlarımız programları nedeniyle aramızda olamadılar. İlimizde ağırlamaktan onur duyduğum Amasya İl Başkanımız Turgay Sevindi, Bolu İl Başkanımız, Hüseyin Kazım Karsu, Çankırı İl Başkanımız İlhan Tekin, Çorum İl Başkanımız Mehmet Tahtasız, Karabük İl Başkanımız Abdullah Çakır, Sinop İl Başkanımız İnan Savaş Yüksel’e başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)