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CHP’li belediye meclisi üyeleri yerel yönetim eğitimine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu, insan odaklı ve daha yaşanabilir kentler yaratmak hedefiyle, 31 Mart seçimlerinde seçilen belediye meclis üyelerinin eğitimini Merzifon’da gerçekleştirdi.

CHP’li belediye meclisi üyeleri yerel yönetim eğitimine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu, insan odaklı ve daha yaşanabilir kentler yaratmak hedefiyle, 31 Mart seçimlerinde seçilen belediye meclis üyelerinin eğitimini Merzifon’da gerçekleştirdi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:50
CHP’li belediye meclisi üyeleri yerel yönetim eğitimine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın işbirliğiyle hazırlanan ve koordinatörlüğünde yürütülen “Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi’ne” tüm CHP’li belediye meclis üyeleri katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytuğ Atıcı, Parti Eğitmenleri Tuba Köker Canlı, Hicran Akgün Ceylan ve Naz Bulut tarafından Merzifon’da verilen eğitime katılan Çorum, Amasya Yozgat il ve ilçe başkanları, ev sahipliği yapan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Karadeniz’in tek kadın başkanı Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve Çorum, Amasya, Yozgat il ve ilçelerinden gelen tüm Belediye Meclis üyeleri ve Amasya İl Eğitim Koordinatörü Hatem Doğanbaş katıldı.

Eğitimin açılışında Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, bir konuşma yaparak çalışmanın önemine dair görüşlerini aktardı. Belediye meclis üyeleri tarafından ilgiyle izlenen eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Eğitimlerin Türkiye çapında tamamlanmasının ardından CHP’li belediye meclis üyelerine altı ayda bir gelişim seminerleri gerçekleştirileceği öğrenildi.

(Taner ŞİMŞEK)

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