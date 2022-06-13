CHP’li başkanlar ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ten hakim karşısına çıkacak
CHP'nin, tutuklu Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik broşürü Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı.
Güncel 13.06.2022, 13:50
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Çorum’da 'SaBıKa Holding’ adlı broşürün dağıtımını yapan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Kadın kolları başkanı Kamile Anar’a Cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı.
CHP’li başkanlar 14 Haziran Salı günü saat 11.00’de hakim karşısına çıkacak.
SEKİZ SAYFALIK BROŞÜR
CHP, kara para aklama suçlamasıyla Türkiye ve ABD’de soruşturulan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 'SaBıKa Holding’ başlıklı bir broşür hazırlamıştı. Sekiz sayfalık broşürde paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Avusturya'da tutuklu bulunan Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgileri anlatılıyor.
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