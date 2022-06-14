CHP’li başkanlar bugün hâkim karşısına çıkıyor

Çorum’da “SaBıKa Holding” adlı broşürün dağıtımını yapan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar’a Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açıldı.

CHP’li başkanlar bugün saat 11.00’de hakim karşısına çıkacak.

SEKİZ SAYFALIK BROŞÜR

CHP, kara para aklama suçlamasıyla Türkiye ve ABD’de soruşturulan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili 'SaBıKa Holding’ başlıklı bir broşür hazırlamıştı. Sekiz sayfalık broşürde paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Avusturya'da tutuklu bulunan Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgileri anlatılıyor. (Haber Merkezi)

