CHP’li Başarır: “Havaalanı Çorumlu’nun da hakkıdır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile milletvekilleri ve parti yöneticileri içinde Çorum’un da bulunduğu 51 ilde saha çalışması yapıyor.

Bu kapsamda Çorum’a gelen CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır beraberinde Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticileri ile Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TSO) ziyaret etti.

BAŞARANHINCAL: “İSTİŞARE HALİNDEYİZ”

Ziyarette TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum’un iş dünyasıyla ilgili hazırladıkları bilgilendirme dosyasını Milletvekili Başarır’a sundu. Başaranhıncal, “Teşkilatlarla parti ayırmaksızın söylüyorum çok problem yaşamıyoruz, milletvekilimizle, il başkanımızla zaten istişare halindeyiz. Günlük olan rutin sıkıntılarımızı, dertlerimizi paylaşıyoruz.” dedi.

Başanhıncal, Milletvekili Başarır’a Çorum’un markası Golonya hediye etti.

“TREN YOLU ÇORUM’UN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR”

Çorum’da tamamlanmayan projeler ve ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Başarır, kentte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki aksaklıklar, tren yolu ve havaalanı gibi önemli eksiklikler olduğunu söyledi.

Başarır, özellikle TSO ve Çorum için Samsun ve Mersin limanını birbirine bağlayacak tren yolu projesinin bitirilip açılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Çorum’un önü açılacaktır. Hem makine sanayinde hem tarım hem de diğer tüm ürünleri daha fazla değer bulacak, daha fazla pazar bulacaktır. Havaalanı da öyle. Ortak sorunumuz 11 yıldır Mersin’de de havaalanı bitmiyor. Rize’de oluyor, olsun. Her yerde olsun ama Çorum’da da olsun. Ben neden Rize’de var burada yok demem çünkü Rizelinin de hakkıdır, Tokatlının da hakkıdır, Mersinli’nin de hakkıdır ama Çorumlunun da hakkıdır. Burada adil olmamız gerekiyor.” dedi.

Bir ilin hem tren yolu ile hem de havaalanıyla ilgili sıkıntısı varsa en azından birinin çözülmesi gerektiğini vurgulayan Başarır, “Ama üzülerek söylüyorum, Çorum havaalanının yüzde 25’i bitmiş, Mersin Çukurova havaalanının da yüzde 50’si tamamlandı 10 yılda.” diye konuştu.

Başarır, partisinin bununla ilgili elinden geleni yapacağını ve programlarına koyacakları, Çorum’un Türkiye’de daha fazla gelişmesi için sanayisinin daha fazla gelişmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi. (Nurdan AKBAŞ)