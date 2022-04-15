CHP’li Atalay’dan köy muhtarlarına iftar
CHP İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, iftar yemeğinde muhtarlarla bir araya geldi.
Güncel 15.04.2022, 13:15
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İl Genel Meclisi üyesi İbrahim Çiftçi’nin sahip olduğu Ciğer’i Ala restoranda gerçekleştirilen iftara, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve çok sayıda köy muhtarı katıldı.
İftar sonunda katılanlara teşekkür eden Atalay, 11 Mayıs tarihinde geçekleştirilecek olan KÖYDES seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. İftar yemeğinin ardından katılımcılar anı fotoğrafı çektirdiler.
(Haber Merkezi)
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