CHP’li Atalay’dan köy muhtarlarına iftar

İl Genel Meclisi üyesi İbrahim Çiftçi’nin sahip olduğu Ciğer’i Ala restoranda gerçekleştirilen iftara, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve çok sayıda köy muhtarı katıldı.

İftar sonunda katılanlara teşekkür eden Atalay, 11 Mayıs tarihinde geçekleştirilecek olan KÖYDES seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. İftar yemeğinin ardından katılımcılar anı fotoğrafı çektirdiler.

(Haber Merkezi)