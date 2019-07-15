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CHP’li Ahmet Akın uyardı

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın önlem alınmadığı durumda Türkiye’nin yumurta bile ithal edecek konuma gelebileceğini söyledi.

CHP’li Ahmet Akın uyardı

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın önlem alınmadığı durumda Türkiye’nin yumurta bile ithal edecek konuma gelebileceğini söyledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:59
CHP’li Ahmet Akın uyardı

Akın, “Türkiye’nin yumurtada da ihracatçı ülke durumundan ithalatçı ülke durumuna gelecek olmasının sorumluluğu iktidarın yanlış politika ve uygulamalardır” dedi.

Ahmet Akın, yumurta sektörünün ve üreticilerin sorunlarının kısa zamanda çözümü ve ulusal bir politika oluşturularak yapılacak düzenlemeler için yol haritası olması amacıyla Meclis tarafından araştırma açılmasını istediklerini bildirdi.

Yumurta pazarındaki işletmelerin yaşadıkları önemli ve kronik sorunların sık sık sektör temsilcileri tarafından dile getirildiğine dikkat çeken Akın, araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

(Haber Merkezi)

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