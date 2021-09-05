CHP’den zabıta teşkilatına kutlama

Zabıta Müdürü Burhan Şahin, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet ve zabıta memurları ile bir süre sohbet eden Tahtasız, zabıtanın özellikle içinde bulunulan pandemi sürecinde önemli bir görevi yerine getirdiğini ve kendi hayatını riske atarak insanlığa hizmet verdiğini belirterek, zabıta personelinin gece gündüz büyük bir fedakarlık içerisinde görev yaptığının altını çizdi. Tahtasız, koronavirüsle mücadele çalışmalarında zabıtanın katkısının büyük önem arzettiğini ifade etti.

Tahtasız’a Zabıta Müdürlüğü’nü ziyareti sırasında; Belediye Meclis Üyeleri; Erkan Özbal, Hüseyin Gazi Uysal, Mustafa Gürbüzer, parti yöneticileri Duran Arslan, Günsel Yetik Erlik ve Burhan Erdem eşlik etti. (Haber Merkezi)

