CHP’den zabıta teşkilatına kutlama
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde belediye meclis üyeleri ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Zabıta Teşkilatının 195. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Güncel 05.09.2021, 20:10
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Zabıta Müdürü Burhan Şahin, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet ve zabıta memurları ile bir süre sohbet eden Tahtasız, zabıtanın özellikle içinde bulunulan pandemi sürecinde önemli bir görevi yerine getirdiğini ve kendi hayatını riske atarak insanlığa hizmet verdiğini belirterek, zabıta personelinin gece gündüz büyük bir fedakarlık içerisinde görev yaptığının altını çizdi. Tahtasız, koronavirüsle mücadele çalışmalarında zabıtanın katkısının büyük önem arzettiğini ifade etti.
Tahtasız’a Zabıta Müdürlüğü’nü ziyareti sırasında; Belediye Meclis Üyeleri; Erkan Özbal, Hüseyin Gazi Uysal, Mustafa Gürbüzer, parti yöneticileri Duran Arslan, Günsel Yetik Erlik ve Burhan Erdem eşlik etti. (Haber Merkezi)
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