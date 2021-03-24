CHP’den yaşlılara ziyaret

İl Başkanı Tahtasız; Yadigar Uçar, Sadık ve Hidayet Uçar, Cemile Kara ve Rıfat Patır’ı evinde ziyaret ederek, hem sohbet etti, hem de Yaşlılar Haftası’nı kutladı.

Tahtasız, Anar ve Erlik, CHP’ye uzun yıllar emek vermiş yaşlılara emekleri, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Ziyaret sırasında emektarların anıları dinlenirken, kendilerine günün anısına çiçek takdim edildi.

Doktor Rıfat Patır ise yazdığı kitaplarını imzalayarak, konuklarına hediye etti.

(Haber Merkezi)