CHP’den yaşlılara ziyaret
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve İl Başkan Yardımcısı Günsel Yetik Erlik ile birlikte 18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında partiye uzun yıllar hizmet vermiş yaşlıları ziyaret etti.
Güncel 24.03.2021, 10:15
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İl Başkanı Tahtasız; Yadigar Uçar, Sadık ve Hidayet Uçar, Cemile Kara ve Rıfat Patır’ı evinde ziyaret ederek, hem sohbet etti, hem de Yaşlılar Haftası’nı kutladı.
Tahtasız, Anar ve Erlik, CHP’ye uzun yıllar emek vermiş yaşlılara emekleri, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Ziyaret sırasında emektarların anıları dinlenirken, kendilerine günün anısına çiçek takdim edildi.
Doktor Rıfat Patır ise yazdığı kitaplarını imzalayarak, konuklarına hediye etti.
(Haber Merkezi)
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