CHP’den yangınzedelere ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü İlçesi'nin Geykoca Köyü’nde geçtiğimiz günlerde çıkan yangının ardından yangınzede vatandaşlara ve köy halkına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 28.09.2021, 19:48
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Geykoca Köyü’nde Şerif ve Erdoğan Turan'a ait evin samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bitişikteki eve de sıçramış, alevlerin kısa sürede büyüyerek evin çatı kısmını kaplaması sonucu üst üste patlamalar meydana gelmiş ve büyük bir hasar oluşmuştu.
Beraberinde; Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ve il - ilçe yöneticileri ile birlikte Turan ailesini ziyaret eden Tahtasız, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Allah daha büyük felaketlerden korusun. Üzerimize düşen herhangi bir görev ve sorumluluk olursa gereken desteği her zaman vereceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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