CHP’den yangınzedelere geçmiş olsun ziyareti

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, İl Sekreteri Aydın Taşkın ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Ayaz Köyü’nü ziyaret ederek yangınzedelerin sorunlarını dinledi.



Bilindiği üzere; Çorum Merkez Ayaz Köyü'nde Necip Gençay’a ait evin tandırlık bölümünde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıkmış, yangın daha sonra büyüyerek bitişikteki ahır ve eve sıçramış, ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan telef olmuş, evde de büyük çaplı hasar meydana gelmişti.

Tahtasız ve beraberindeki partililer, Necip Gençay ve diğer köy halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Tahtasız, yaraların sarılması noktasında üzerlerine düşen görevi yapacaklarını bildirdi.

(Haber Merkezi)