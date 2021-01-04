CHP’den yangınzede aileye geçmiş olsun

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Erdek Köyü’nde Cuma Özkan’a ait evde meydana gelen yangından dolayı geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; tek katkı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların arasında kalan aile fertleri, kendilerini son anda dışarı atarak kurtuldu. Evin tüm eşyaları ise kullanılmaz hale geldi.

Yangınzede aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Tahtasız ve Tokgöz, yaraların sarılması, mağduriyetin giderilmesi noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini bildirdi.

(Haber Merkezi)