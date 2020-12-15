CHP’den Veteriner Hekimler Odası’na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, Çorum Veteriner Hekimler Odası’nı ziyaret ederek, odanın yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet eden Tahtasız, pandemi sürecinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi alarak, çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulundu.

Odanın yeni başkanı Serdar Doğan ve ekibini tebrik eden Tahtasız, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile işbirliği içinde çalışmak, sorunların çözümü noktasında birlikte mücadele etmek istediklerini kaydetti.

“BULAŞICI HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE

VETENİNER HEKİMLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Tahtasız, veteriner hekimlerin; hayvan sağlığının korunması, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, hayvansal gıdaların insanlara sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini bildirdi.

Tahtasız, hayvan sağlığı, gıda güvenilirliği, ülkemize ve dolaysıyla insan sağlığına sunmuş oldukları katkılar nedeniyle tüm veteriner hekimlere teşekkür etti.

Yılın her döneminde özverili çalışmalar sergileyerek hayvan sağlığında ve hayvan hastalıkları ile mücadelede büyük emek sarf eden, sağlıklı gıdalarla beslenmemiz için bütün güçleriyle çalışan veterinerlerin diğer sağlık çalışanları gibi her türlü ekonomik ve sosyal haklara kavuşması gerektiğinin altını çizen Tahtasız, sağlıkta şiddet yasasının veteriner hekimleri de kapsaması gerektiğini kaydetti.

Ziyarete İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Oda Başkanı Serdar Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)