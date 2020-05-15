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CHP’den Vefa Destek Grubu’na taziye ve teşekkür ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, koronavirüs sürecinde Çorum Valiliği bünyesinde 65 yaş üstü, 20 yaş altı vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet veren Vefa Destek Grubu’nu ziyaret etti.

15 Mayıs 2020 Cuma 18:26
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CHP’den Vefa Destek Grubu’na taziye ve teşekkür ziyareti

İl Afet ve Acil Durum Müdürü, aynı zamanda Vefa Destek Grubu İl Koordinatörü Elvan Kaya ve grup temsilcileri ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve Tokgöz, dün Van’ın Özalp İlçesinde hain teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik yapılan çirkin saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye dileklerini iletti.

Terörü lanetleyen ve olaydan duyduğu üzüntüyü paylaşan Tahtasız ve Tokgöz, ayrıca koronavirüs salgını sürecinde sokağa çıkamayan ve zor durumdaki insanlara yardımcı olan Vefa Destek Grubu’na teşekkür etti.

İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, Vefa Destek Grubu’nun; Emniyet, Jandarma, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Belediye görevlilerinden oluştuğunu, ayrıca muhtarların, Müftülük personeli ve imamların, Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin de gönüllü olarak hizmet verdiğini bildirerek, 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan, sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için koordineli bir şekilde hizmet verdiklerini açıkladı.

Kaya, vatandaşların para çekme, ilaç temini, alışveriş, seyahat talebi, banka işlemleri, sağlık kuruluşlarına sevk gibi işlerine yardımcı olduklarını, bunun yanı sıra PTT’nin nakdi yardım ve maske dağıtımına da katkı sağladıklarını belirtti.

Seyahat İzin Kurulu’nun da Vefa Destek Grubu bünyesinde hizmet verdiğini açıklayan Kaya, her kurum personelinin farkı işleri yerine getirdiğini, örneğin öğretmenlerin bankacılık, Müftülük personelinin alışveriş gibi taleplere yardımcı olduğunu kaydetti.

CHP İl Başkanı Tahtasız ise Vefa Destek Grubu’nun sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak son derece anlamlı bir hizmeti yerine getirdiklerini ifade ederek, tüm grup üyelerine teşekkür etti.

Van’da meydana gelen terör olayından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Tahtasız, olay sırasında şehit olan vatandaşlara da başsağlığı diledi.

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