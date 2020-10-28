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CHP’den TEMAD ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Güncel 28.10.2020, 23:05
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CHP’den TEMAD ziyareti

Astsubaylar Günü ve TEMAD’ın kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarete; İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke ve İl-İlçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

TEMAD Başkanı Ertan Karabıyık ile bir süre görüşen İl Başkanı Tahtasız, dernek üyelerinin sorunları hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür eden Karabıyık, astsubayların mesleki başlangıç derece – kademesinin 9/2’ye yükseltilmesini, görev tazminatı alınması konusunun öncelik haline getirilmesini, yaş haddinden zorunlu emekli edilen astsubaylara maaşının yüzde 85’i üzerinden emekli maaşı ödenmesini, astsubaylara OYAK şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinde sermaye oranında temsil hakkı alınmasını, sosyal tesislerde subay – astsubay ayrımının kaldırılmasını istedi.

Tahtasız ise sorunları yetkili mercilere ileteceklerini, taleplerin takipçisi olacaklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

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