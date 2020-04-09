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CHP’den sağlıkçılara koruyucu gözlük desteği

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için koruyucu gözlük desteğinde bulundu.

CHP’den sağlıkçılara koruyucu gözlük desteği

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için koruyucu gözlük desteğinde bulundu.

09 Nisan 2020 Perşembe 21:00
CHP’den sağlıkçılara koruyucu gözlük desteği

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, hayırsever bir iş insanı aracılığıyla temin edilen koruyucu gözlükleri teslim etti.

Tahtasız, “Hayırsever iş insanlarımızın desteğiyle veren elle alan eli buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Hastane Kalite ve Destek Müdürü Cahit Bayrak, Müdür Yardımcısı Tülay Sarpık ve Özel Güvenlik Sendikası (Öz Güven-Sen) Çorum Şube Başkanı Selim Güloğlu ile görüşen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, korona virüs salgını nedeniyle büyük bir yükü omuzlayan ve üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getiren tüm sağlık çalışanlarının yanında olduklarını bildirerek, ihtiyaçların karşılanması, sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Hastane yetkilileri ve Sendika Başkanı Selim Güloğlu ise CHP heyetine yakın ilgisi ve desteği nedeniyle teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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