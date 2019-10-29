CHP’den Reşit Keleş uyarısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Örgütü tarafından Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi’nde konuşan İl Başkanı Eray Tüfekçi, şu ana kadar AK Parti İl yöneticileri tarafından Atatürkçülere hakaret eden AK Parti Çorum Belediye Meclis üyesi Reşit Keleş hakkında hiçbir işlem yapılmadığını dile getirdi.