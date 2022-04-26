CHP’den renkli 23 Nisan şenliği

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. Yıldönümü nedeniyle “Çocuk Şenliği” düzenledi.

Çocukların ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlik programı, Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi. Çocuk Şenliği; türküler, şiirler, yarışmalar, danslar ve sürpriz hediyelerle süslendi.

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu’nun katkıları ile düzenlenen şenlik programı, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl ve Merkez İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ile partililer, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan programda şiirler okundu, türküler, şarkılar söylendi. Birinci sınıf öğrencilerinin Kafkas dansı ilgiyle izlenirken, öğrenciler danslarla yeteneklerini sergiledi.

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu Halk Müziği Çocuk Korosunun sazlar eşliğinde sunduğu türkü programı da alkışlarla desteklendi. Çuval ve balon patlatma yarışmalarının da yer aldığı etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra, pamuk şeker, patlamış mısır, kağıt helva, meyve suyu gibi ikramlar yapıldı. Palyaçoların yüz boyama etkinliği ise adeta izdihama neden oldu. Oyun havası ve halaylarla tamamlanan etkinlikte çocukların neşesi görülmeye değerdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, katılımcılara Türk bayrağı hediye etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, etkinliğin düzenlenmesinde kendilerine yardımcı olan parti yöneticilerine, Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu’na, etkinliğe renk katan öğrencilere ve velilerine teşekkür ederek tüm çocukların bayramını kutladı.

Program sonunda SMA hastası Alp bebek için başlatılan kampanyaya destek talebinde bulunuldu.



(Volkan SINAYUÇ)

