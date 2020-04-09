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CHP’den Polis Haftası kutlaması

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı nedeniyle Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’i ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Polis Teşkilatımızın, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için ülke çapında gösterdiği gayretler her türlü takdire şayandır” dedi.

CHP’den Polis Haftası kutlaması

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı nedeniyle Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’i ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Polis Teşkilatımızın, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için ülke çapında gösterdiği gayretler her türlü takdire şayandır” dedi.

09 Nisan 2020 Perşembe 21:40
CHP’den Polis Haftası kutlaması

Emniyet Teşkilatı’nın ülkemizin bölünmez bütünlüğü, halkın huzurlu ve güven içinde yaşaması için hizmet verdiğini ifade eden Tahtasız, Türk Polis Teşkilatı'nın gurur ve şerefle ortaya koyduğu hizmet anlayışına, korona virüs salgını sürecinde yenilerinin de eklediğini söyledi.

Tahtasız, korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığımız bugünlerde polise olan ihtiyacın bir kez daha görüldüğünü ifade ederek, sağlığını, hayatını riske atarak, büyük bir yükü omuzlayıp devletine, halkına hizmet eden tüm polise ve güvenlik personeline teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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