CHP’den Polis Haftası kutlaması

Emniyet Teşkilatı’nın ülkemizin bölünmez bütünlüğü, halkın huzurlu ve güven içinde yaşaması için hizmet verdiğini ifade eden Tahtasız, Türk Polis Teşkilatı'nın gurur ve şerefle ortaya koyduğu hizmet anlayışına, korona virüs salgını sürecinde yenilerinin de eklediğini söyledi.

Tahtasız, korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığımız bugünlerde polise olan ihtiyacın bir kez daha görüldüğünü ifade ederek, sağlığını, hayatını riske atarak, büyük bir yükü omuzlayıp devletine, halkına hizmet eden tüm polise ve güvenlik personeline teşekkür etti. (Haber Merkezi)