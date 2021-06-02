CHP’den Ortaköy ve Mecitözü çıkarması

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçe yönetimleri ve kadın kolları ile buluşan İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, yerel sorunları yerinde incelerken, parti çalışmalarını da değerlendirdi. Sorun ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.



CHP’li yöneticiler, Ortaköy ve Mecitözü İlçelerine çıkarma yaptı.

Ziyaretlere CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever de katıldı.

İlk olarak Ortaköy Kaymakamı Ömer Faruk Ateş’i makamında ziyaret ederek ilçenin sorunları yapılan çalışmalar hakkında bir süre sohbet eden CHP heyeti, daha sonra Aşdağul Belde Belediye Başkanı Mehmet Çelik ile görüştü.

CHP Ortaköy İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Rıfat Uzunca ve Kadın Kolları yönetimi ile parti çalışmalarını değerlendiren Tahtasız ve beraberindekiler, yeni üyelere de rozet taktı.

Ortaköy’de parti çalışmalarını ve bundan sonra yapılacak faaliyetleri masaya yatıran CHP heyeti, ilçede esnafın sorunlarını da dinledi.



Tahtasız ve beraberindekiler, Mecitözü’nde de de esnafı ziyaret ederek halkla buluştu.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin, Kadın Kolları yönetimi ve diğer parti yöneticileriyle istişare yapan CHP heyeti, ilçenin sorun ve taleplerini değerlendirdi.

Tahtasız’a ilçe ziyaretleri sırasında; CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Aliye Timisi Ersever, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Üyeleri de eşlik etti. (Haber Merkezi)