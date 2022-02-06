CHP’den oda ziyaretleri

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileri; Duran Arslan, Burhan Erdem, Ali Bükücü ve Meftun Karatepe esnaf odalarını ziyaret ederek hem yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti, hem de esnafın, oda üyelerinin, sektörlerin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Bu çerçevede; Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı, aynı zamanda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Çorum Yorgancılar Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcılar Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkan Vekili Murat Çoban, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek ile Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut ziyaret edildi.

Ziyaretlerde konuşan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, tüm esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözülmesi için mücadele ettiklerini anlatarak, sivil toplum kuruluşları ile her zaman işbirliği içinde olacaklarının altını çizdi.

Oda başkanları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız, Tokgöz ve beraberindekilere teşekkür etti.