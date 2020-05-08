CHP’den mahalle muhtarlarına çıkarma

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kadın Kolları, Gençlik Kolları başkanları, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyelerinin organizasyonu ile sosyal yardımlar mahallelerde ihtiyaç sahiplerine muhtarlar aracılığıyla ulaştırıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Salgın nedeniyle geçirdiğimiz zor günlerde tam da birlik ve dayanışmaya ihtiyacımızın olduğu anda mübarek Ramazan bereketiyle geldi. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün zorlukları birlikte yeneceğiz ve güzel günlere mutlaka erişeceğiz” dedi.

Tahtasız ve Tokgöz, Çorum halkının ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti.

CHP’li yöneticiler; Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Çepni Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahinbaş, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal ve Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü’yü ziyaret etti.

Muhtarlar, mübarek Ramazan ayında ve koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığımız bu günlerde kendilerini unutmayan, hem sorunlarını dinleyen, hem de ihtiyaç sahibi mahalle halkına sosyal yardımlarını ulaştıran CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve tüm partililere teşekkür ettiler.

Tahtasız ve Tokgöz ise her zaman muhtarların emrinde olacaklarını, muhtarlarla işbirliği içinde çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

(Haber Merkezi)