CHP’den kutlama ziyareti

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar, Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Topgül ve Gençlik Kolları yöneticilerinden Kıvanç Azman, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın meslek yaşamında 52. yılına girişini kutladılar ve şahsında 37. yayın yılına giren ÇORUM HABER’in tüm çalışanlarına başarı dileklerini ilettiler. (Taner ŞİMŞEK)

