CHP’den köylere ziyaret

Tahtasız ve beraberindeki Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclis Üyeleri Yıldız Bek, İlhami Türksal, parti yöneticileri; Ümit Er, Ferda Suiçmez ve Burhan Erdem ile birlikte ilk olarak merkeze bağlı Abdalata Köyü’nü ziyaret etti. Tahtasız ve heyet burada Köy Muhtarı Ömer Arlı ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Tahtasız ve beraberindeki heyet daha sonra merkez Köprüalan Köyü’nde düzenlenen yağmur duası programına katıldı. CHP heyeti burada da Köy Muhtarı Rifat Mustet ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Mehmet Tahtasız, köy halkına kazasız-belasız, huzur dolu, bereketli bir üretim sezonu diledi.

Son olarak Yenice Köyü’ne giden CHP heyeti buradaki yağmur duası programına da katıldı. Heyet burada da Köy Muhtarı Ahmet Teberoğlu ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.



(Volkan SINAYUÇ)

