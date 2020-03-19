CHP’den korona virüsle mücadeleye destek

Korona virüs salgını sebebiyle olağanüstü bir dönem yaşadıklarını kaydeden Tahtasız, “Bazı ülkeler salgınla mücadelede başarılı örnekler verirken (Çin, Tayvan, Güney Kore, Singapur) bazıları ise çok kötü örnekler veriyor. (İtalya, İran,Fransa)

Ülkemizde de Sağlık Bilim Kurulu salgının başından itibaren tedbirler almış ve uygulamalar ortaya koymakta ve bildirimler yapmaktadır.

Sağlık Bilim Kurulunun virüsten korunma ve hijyen konusundaki uyarılarına hep birlikte eksiksiz ve titizlikle uymamız, uymayanları uyarmamız büyük önem arz etmektedir” dedi.

Öncelikle kendi canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlara gereken her türlü kolaylık ve desteğin sağlanması gerektiğini belirten Tahtasız, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ülkemizin başarıyla bu krizi bir an önce atlatmasının en önemli noktası birlikteliğimiz ve dayanışmamızdır.

Zaman para kazanma dönemi değil insanımızı kurtarma dönemidir.

Ülkemizde 65 yaş üzeri 7.550.000 insanımız bulunmakta, bunlarında maalesef ki 1.500.000’ü yalnız yaşamaktadır.

İlimizde de birçok yalnız yaşayan büyüklerimiz, hastalarımız, düşkünlerimizin dışarıya çıkmasının uygun olmadığı bu günlerde bu insanların ihtiyaçlarını sosyal teması koruyarak gidermemiz gerekmektedir. Bu konuda gençlerimize çok güveniyorum.

Bakanlığın yayınladığı 14 kuralın dışında bütün hemşehrilerimden özellikle rica ediyorum. Dışarı çıkmak zorunda olanlar hariç olmak üzere ihtiyaçlarınızı karşılamak haricinde evinizden dışarıya çıkmayınız. Çıkmak durumunda kaldığınızda mutlaka sosyal mesafenizi koruyun (1,5 metre). Mümkün olduğunca hiçbir yere temas etmeyin. Elinizi yüzünüze temas ettirmeyin.

Eve geldiğinizde ellerinizi sabunla yıkarken özellikle cep telefonunuzu dezenfekte etmeyi unutmayın.

Ayrıca; misafirliklere bir müddet ara verin. Hiç kimseye ısrarcı olmayın.

Sevdiklerimizle daha fazla telefonla görüntülü ve sesli konuşarak moral destek verebilirsiniz. Hiç kimse ama hiç kimse yalnız olduğunu hissetmesin.

Kuaför, diş tedavisi vb. gibi çok yakın temaslı sektörlerde çok dikkat etmeli mümkünse zorunlu haller dışında ara verilmelidir.

Yapacağımız bu davranışlar ile çalışmak durumunda kalan insanlarımızı da koruduğumuzu işlerini kolaylaştırdığımızı asla unutmamalıyız.

Salgını ayrışmadan, birlikteliğimizle ve örgütlü davranarak bilimin ışığında atlatabiliriz.

Başaranlar var bizde başaracağız. Başarmalıyız. Biz Cumhuriyet Halk Partili gençler bu zor süreçte ilimizde bulunan 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı bulunan büyüklerimizin gençlik kolları gönüllüleri olarak yanındayız! Emrindeyiz! Market alışverişlerinizi yapabilir, dışarı çıkmadan iş ve işlemlerinin hallolması için yardım ederiz. Virüse karşı birlikteyiz.

Sizlerden ricamız lütfen uyarıları ciddiye alın ve bizlerden yardım istememekten çekinmeyin. Sağlıcakla kalın.

İhtiyaç durumunda İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül: 0534 318 39 60, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke: 0505 111 57 08 nolu telefonları arayabilirler.” (Haber Merkezi)