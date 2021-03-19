CHP’den Kebapçızade’ye geçmiş olsun
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, beraberindeki İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte Çöplük’te faaliyet gösteren Kebapçızade Lokantası sahiplerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 19.03.2021, 18:50
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Arastada bulunan ve çıkan bir yangın sonucu büyük hasara uğrayan Kebapçızade Lokantası’na geçmiş olsun dileklerini ileten Nuhut, Tahtasız ve Tokgöz, mağduriyetin giderilmesi noktasında üzerlerine düşen görevi yapacaklarını dile getirdi.
Nuhut ve beraberindekiler, Arasta esnafı ile bir süre sohbet ederek, çıkan yangından dolayı geçmiş olsun dileklerini paylaştı.
(Haber Merkezi)
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