CHP’den Kaya’ya geçmiş olsun ziyareti

Rahatsızlığından dolayı bir süre tedavi gören Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya’ya geçmiş olsun dileklerini ileten CHP heyeti, bu vesileyle birliğin çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Ziyarete; İl Başkanı Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Tokgöz ile birlikte İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan ve Ali Bükücü katıldı.

Yılmaz Kaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP’li yöneticilere teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

