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CHP’den karanfilli kutlama

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı nedeniyle Emniyet Müdürlüğü personeline karanfil dağıttı.

CHP’den karanfilli kutlama

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı nedeniyle Emniyet Müdürlüğü personeline karanfil dağıttı.

10 Nisan 2020 Cuma 21:30
CHP’den karanfilli kutlama

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Yönetiminden Ferda Suiçmez, Ümit Er ve İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ile birlikte Çorum-Samsun ve Çorum-Ankara yolu üzerinde uygulama ve kontrol faaliyetlerini yürüten polis memurlarını ziyaret eden Tahtasız, Polis Haftası’nı kutlayarak günün anısına karanfil hediye etti.

“Ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Polis Teşkilatımızın, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için ülke çapında gösterdiği gayretler her türlü takdire şayandır” diyen Tahtasız, dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle güvenlik güçlerinin görev ve sorumluluğunun arttığını, bu süreçte fedakârca görevini yerine getiren tüm güvenlik güçlerine teşekkür ettiklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

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