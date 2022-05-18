CHP’den Kaftancıoğlu için açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütleri, 3 davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek olmak amacıyla bugün saat 12.00’de parti binasında eşzamanlı basın açıklaması yapacak.

CHP İl Başkanlığı’ndaki basın açıklamasına CHP Kırıkkale Milletvekili, Orta Anadolu Masası Koordinatörü Ahmet Önal, Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ilçe başkanları ile parti yöneticileri katılacak.

(Haber Merkezi)

