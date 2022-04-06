CHP’den iftar programı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları MYK Üyesi Füsun Sökmez, Kadın Kolları Genel Saymanı Aliye Timisi Ersever ve Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz’ün katılımı ile Çorum’da düzenlenen yeni üyelere rozet takma töreni, toplantı ve ziyaretlerin ardından konuklar, parti teşkilatları, kanser dernekleri ile engelli derneklerinin yönetici ve üyelerinin katılımı ile iftar yemeği düzenlendi.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen yemeğe; konukların yanı sıra; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, il ve merkez ilçe yöneticileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve bazı partililer katıldı.