CHP’den Hıdırellez hediği

Hedik dağıtımına; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Parti yöneticileri, vatandaşlara hedik ikramında bulunarak Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramını kutladı. Etkinlik sırasında bir konuşma yapan İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “6 Mayıs, toprağın uyanışı, tohumun toprağa düşüşü, bolluk ve bereketin günüdür. 6 Mayıs, Hıdır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu, sevginin, hoşgörünün, barışın, dayanışmanın, yardımlaşmanın, kucaklaşmanın sembolü olan bir gündür” dedi.

Kamile Anar, “Bugün aynı zamanda ‘tam bağımsız Türkiye’ dedikleri için ellerini hiç kana bulamadıkları halde hayattan koparılan üç fidanı da anma günüdür” dedi. (Haber Merkezi)

