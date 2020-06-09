CHP’den Halk Eğitim Merkezi’ne ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Sekreteri Aydın Taşkın ile birlikte Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Güncel 09.06.2020, 20:50
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Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bal ile bir süre görüşen Tahtasız, kurumun faaliyetleri ve koronavirüs sürecince yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kurum Müdürü Fuat Bal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Taşkın’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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