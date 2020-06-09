CHP’den Halk Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bal ile bir süre görüşen Tahtasız, kurumun faaliyetleri ve koronavirüs sürecince yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurum Müdürü Fuat Bal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Taşkın’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)