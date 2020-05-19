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CHP’den gençlere nutuk ve bayrak

Cumhuriyet Halk Partisi, Çorum’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlere Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti.

19 Mayıs 2020 Salı 15:34
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CHP’den gençlere nutuk ve bayrak

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, gençlerin bayramı 19 Mayıs’ta temsili olarak bazı gençleri ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan gençleri evlerinde ziyaret eden CHP’li yöneticiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk adlı eserini ve Türk bayrağı hediye etti.

İl Başkanı Tahtasız, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini ne zor şartlarda kurarak gençlere emanet ettiğinin daha iyi anlaşılması için Nutuk’un okunmasını tavsiye etti. Tahtasız, ayrıca önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan gençlere de başarılar diledi.

Gençler ise böylesine anlamlı bir günde kendilerini unutmayarak ziyaret eden CHP’li yöneticilere teşekkür etti.

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