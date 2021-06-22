CHP’den evi yanan aileye geçmiş olsun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile beraberindeki bazı parti yöneticileri Saraç’a ait evde çıkan yangının ardından, aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak'ta Mehmet Saraç’a ait 2 katlı binanın birinci katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangın sonucu ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Ev sahibi Mehmet Saraç, kendisinin Palabıyık Köyü’nde ikamet ettiğini, yangını komşularının ihbarı üzerine öğrendiğini, olayı duyar duymaz köyden ikametine geldiğini, yangının itfaiye tarafından söndürüldüğünü, yangının buzdolabından kaynaklı olabileceğinin tahmin edildiğini anlatarak, “benim ikametimin elektriklerinde herhangi bir sorun yoktu. Birkaç gündür sürekli elektrikler gelip gitmektedir. Yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini düşünüyorum. İkametimin mutfağındaki tüm eşyalarım yanmış ve kullanılmaz hale gelmiş. Evin tüm bölümlerinde hasar var” diye konuştu.

Beraberinde İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ile birlikte yangın yerinde incelemeler yapan ve geçmiş olsun dileklerini ileten CHP İl Başkanı Tahtasız, üzerlerine düşen durumlarda gereken yardım ve desteği her zaman sağlayacaklarını dile getirdi.

Ziyarette Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar da hazır bulundu.



(Haber Merkezi)

