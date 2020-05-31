CHP’den esnafa geçmiş olsun

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, parti yöneticileri Burhan Erdem ve Cafer Aşkın, Çorum Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek hem yangın yerinde incelemede bulundu, hem de esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete ayrıca Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun da katıldı.

Yanan işlerlerinin sahipleri Selim Korucu, Orhan Korucu ve bölge esnafı ile bir süre görüşen CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, yaraların sarılması için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını vurguladı.

Esnaf ise herhangi bir yangın anında itfaiyenin bir an önce müdahale edebilmesi için Sanayi Sitesi’ne itfaiye birimi kurulmasını istedi. Bölgede hırsızlık olaylarının çok olmasından yakınan esnaf, ayrıca mobese kameralarının artırılmasını ve gereken güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Tokgöz ve beraberindekiler, sorunlar hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini paylaştıktan sonra esnaf ziyaretlerinde bulundular.

(Haber Merkezi)