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CHP’den Engelsiz Yaşam Derneği’ne destek sözü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği’ni ziyaret etti.

CHP’den Engelsiz Yaşam Derneği’ne destek sözü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği’ni ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:58
CHP’den Engelsiz Yaşam Derneği’ne destek sözü

Beraberinde İl Genel Meclisi Suat Atalay ile Belediye Meclisi Üyesi Eren Atlas ile birlikte Çorum Engelsiz Yaşam Derneği’nin Büyük Zafer Çarşısı’nda bulunan dernek binasını ziyaret eden CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Dernek Başkanı Ertuğrul Kazak ve dernek yöneticileri ile bir süre sohbet etti.

Dernek yöneticilerinden Mustafa Yürekli’nin de hazır bulunduğu ziyarette, CHP İl Başkanı Tüfekçi’ye ‘Engellilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ni içeren bir rapor verilirken, bu konularda desteği de istenildi. Tüfekçi de, CHP Örgütü olarak her zaman engellilerin yanında olacaklarını, sorunlarına çözüm bulunması noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarının sözünü verdi.

Ziyaretlerinden dolayı CHP İl Başkanı Tüfekçi ve beraberindekilere teşekkür eden Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, sorunların çözümü noktasında çeşitli kurumların yanısıra, siyasi partilerin il başkanlıklarını da ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)

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