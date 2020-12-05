CHP’den engellilere ziyaret

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Belediye Meclisi Üyesi Didem Tokgöz Semiz, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Seher Bayıral ve Kayahan Boztepe, engelli derneklerini ve bazı engellileri ziyaret ettiler.

CHP heyeti, Sakatlar Derneği Çorum Şube Başkanı Yusuf Hoşnut, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ve Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak’ı ziyaret ederek engellilerin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldılar. CHP heyeti ayrıca emekli öğretmen Gülhan Özoğlu’nu evinde ziyaret ederek engeli olan kız kardeşi Gülay Özoğlu ile de sohbet etti.

CHP’li yöneticiler, Otizm Gönüllüleri Derneği’ni ziyaretleri sırasında ise ebru sanatı hakkında bilgi alarak dernek yöneticileri ile birlikte ebru yaptılar.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, tüm özel bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, “Engellilik kader değildir, gerekli önlemler alındığında, bilinçli bir toplum yaratıldığında engellilik büyük bir oranda önlenebilir. Bunun için, insana her şeyin üstünde değer veren bir anlayışın toplumda benimsenmesi ve yerleşmesi gerekir. Bu nedenle engelli sorunlarına eğilirken ısrarla üzerinde durulması gereken konu, engelliliğin oluşmasını önlemektir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)