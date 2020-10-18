CHP’den engelli sorunlarına karşı duyarlılık

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki partililerle birlikte 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık ve Güvenlik Günü nedeniyle Altı Noktar Körler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Şaban Kabakçı ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Tahtasız ve beraberindekiler, farkındalık yaratmak ve bir nebze olsun engellilere yardımcı olmak amacıyla görme engellilere 5 adet beyaz baston hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teşekkür eden Dernek Başkanı Kabakçı, “bizler kimseye muhtaç olmadan gezip-dolaşmak, gündelik işlerimizi halletmek istiyoruz. Bunun için toplumsal farkındalığa ihtiyacımız var. Kaldırımlar, merdivenler, yollar, binalar, toplu ulaşım araçları engellilerin yaşantısına göre dizayn edilmelidir” dedi.

Derneğin 1950 yılında kurulduğunu, Çorum şubesinin ise 24 yıldır faaliyet gösterdiğini anlatan Kabakçı, yüzde 40 ve üzeri görme engelli vatandaşların derneğe üye olduğunu, 141 üyelerinin bulunduğunu bildirdi.

Kaldırım işgallerinin önüne geçilmesini, kabartma izli yollara herhangi bir ürün konulmamasını, eksik olan yol ve kaldırımların da bir an önce yapılmasını talep eden Kabakçı, “trafik lambalarına da sesli ikaz konulmalı. Otomasyon ayarlaması ile saat 07.00 ile 21.00 arası devreden çıkartıldı. Bunun tekrar konulmasını talep ediyoruz. Engellilerle ilgili düzenlemeler yapılırken bizlerin görüş ve önerileri alınmalı, bizim adımıza karar verilmemelidir” diye konuştu.

Dernek üyeleri ise belirli noktalara şehir içi otobüs seferlerinin artırılmasını, bisiklet ve motosiklet yollarının artırılmasını, araçların kaldırımlara park yapmasının engellenmesini istediler.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Belediye Meclisi toplantılarında engellilerin sorunlarını gündeme getirip çözüm için takipçisi olacaklarını söyleyerek, tüm engellilerin Dünya Beyaz Baston Farkındalık Günü’nü kutladı.

Tahtasız’a ziyareti sırasında Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile İl Başkan Yardımcısı Ali Özgür de eşlik etti.